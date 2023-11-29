Подмосковье 29 ноября 2023, 12:02 Акушер-гинеколог Ксения Мамонтова пополнила штат поликлиники № 2 в Домодедове Unsplash

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Новый акушер-гинеколог Ксения Мамонтова начала прием пациентов в Домодедове. Она работает в поликлинике № 2 в микрорайоне Южном.

Ксения Мамонтова родом из Чебоксар. Она окончила медицинский факультет Чувашского государственного университета, там же училась в ординатуре на акушера-гинеколога. После окончания учебы, она переехала в Москву и полтора года работала терапевтом.

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Так как Ксения имела опыт работы терапевтом, она без труда нашла работу, но желание работать по специальности взяло вверх. Она начала искать работу акушером-гинекологом и нашла в Домодедове.

«Хотелось помочь людям, женщинам особенно. Я живу недалеко здесь, и мне по духу близок город, потому что Домодедово и Чебоксары — небольшие города», — поделилась Ксения.

Ксения с первого дня начала разбираться в работе, помогали в этом коллеги и обучающие программы, которые проходят в поликлинике для новых врачей.

В этом году в Домодедовскую больницу приняли более 50 молодых специалистов. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с октября молодые врачи ежемесячно получают дополнительно по 15 тысяч рублей в течение трех лет.

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