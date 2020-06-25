Акуловский водоканал в Королеве преобразится к сентябрю. Комитетский лес при этом сохранят

Благоустройство Акуловского водоканала в Королеве планируют завершить к сентябрю. Здесь появятся велодорожки, лавочки, детские и спортивные площадки. Всеми любимый Комитетский лес при этом сохранят. В эфире канала «360» губернатор Андрей Воробьев поручил министру благоустройства Михаилу Хайкину и главе округа Александру Ходыреву проследить за этим.

Жители Королева уже прогуливаются по территории Акуловского водоканала, ведь там проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Но скоро там станет еще уютнее.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что благоустройства жители ждали давно. На преобразование выделили порядка 300 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

«Территория позволит соединить микрорайон „Юбилейный“ и центр Королева. Это маршрут почти четыре с половиной километра. Будут велодорожки, освещение, лавочки», — сказал Хайкин.

Губернатор поручил министру и главе округа проинформировать жителей о ходе благоустройства и том, что именно их ждет.

Хайкин пояснил, что жителей беспокоило прохождение велодорожки через Комитетский лес. Сначала по проекту действительно планировали вырубку деревьев, но благодаря общению с жителями и участию главы удалось проект скорректировать.

«Вырубка будет минимальной. Все работы должны завершить к 5 сентября 2020-го. И будет продолжена дорожка через лес, о котором жители тоже давно просили», — подчеркнул министр.

Глава Королева Александр Ходырев также отметил, что лес сохранят. Всю информацию администрация предоставляет жителям регулярно. И если у кого-то возникнут вопросы, то они могут обратиться за ответами.

По его словам, активный запрос на благоустройство есть не только у жителей «Юбилейного», но и у всего Королева. Сначала сделали общественное пространство перед домом культуры. Потом благоустроили сквер покорителям космоса, сейчас пришло время Акуловского водоканала.

Губернатор поручил подумать не только о велодорожках, но и о велосипедах. В округе должен появиться прокат, чтобы отдых стал доступен для всех жителей.

В Подмосковье сейчас идет активное благоустройство. Главная задача — организовать в каждом подмосковном городе парки, места отдыха, комфортные набережные.

Жители Красногорска уже гуляют по своей набережной. Она расположилась в Павшинской пойме. Первый этап благоустройства охватил пространство от храма до Павшинского моста. На месте пустыря обустроили набережную со спусками к воде.

А в Воскресенске благоустроили усадебный парк «Кривякино». Теперь это современная зона отдыха, созданная с сохранением ее исторической уникальности.