Актуальность создания «ипотеки» для бизнеса отметили в Мособлдуме

В ходе 24-го заседания Московской областной думы был поднят вопрос создания «ипотеки» для бизнеса. Вопрос прозвучал после выступления министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой на «Правительственном часе».

«Сегодня этот вопрос очень актуален, его решение может простимулировать стройку коммерческой недвижимости, а главное — дать возможность бизнесу, в частности малому бизнесу, купить помещение или взять кредит на него», — обратился к министру депутат Сергей Маликов.

Екатерина Зиновьева рассказала о том, что губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Тульской области Алексей Дюмин вышли с такой инициативой к президенту.

«У нас есть давно востребованный хороший формат в наших промышленных площадках, когда строятся готовые боксы. Предприятие приходит либо покупает, либо берет в аренду, завозит туда свои станки, оборудование, начинает производство», — ответила министр.

Подобная программа позволит бизнесу строить проекты под гарантированный спрос. В то же время бизнес сможет сократить сроки запуска производства с двух-трех лет до пяти-шести месяцев, приобретая полностью оборудованные помещения.