Подмосковье 22 февраля 2023, 23:11 Акцию в поддержку участников СВО провели в Орехово-Зуеве

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В Доме культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве прошла акция в поддержку участников СВО. На нее пригласили военнослужащих, их семьи, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов Вооруженных сил.

«Уверен, что сегодня и всегда молодое поколение на примере отцов и дедов будет и дальше продолжать учиться мудрости, храбрости, беззаветной любви к отчизне. В этот февральский день позвольте выразить слова глубокого уважения всем защитникам Отечества», — заявил депутат Московской областной думы Максим Коркин.

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Перед зрителями выступили творческие коллективы. Также в доме культуры организовали выставку оружия и полевую кухню с кашей.

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«Мне очень понравилось, что в нашем городе очень трепетно относятся к военнослужащим. Это мероприятие было организовано выше всяких похвал», — поделилась впечатлениями жительница Орехово-Зуева Анна Королёва.

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