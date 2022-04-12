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    12 апреля 2022, 22:25

    Акцию в поддержку российской армии провели в Королеве

    Участники акции в поддержку российской армии в Королеве выстроились в гигантскую букву Z

    Анатолий Минкин

    Центральная площадь Королева во вторник, 12 апреля, стала местом празднования Дня космонавтики. Там прошла специальная акция в поддержку российской армии. — в ней приняли участие порядка 400 жителей Королева и других городов Московской области.

    Все началось с возложения цветов к памятникам советскому академику Сергею Королеву и первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и молодежь, а также общественники и депутаты.

    Акцию в поддержку российской армии провели в Королеве | Изображение 1Источник фото: Павел Попов

    На центральной площади Королев более 400 человек выстроились в огромную букву Z — символ военной спецоперации российских вооруженных сил на Украине и растянули гигантский российский триколор.

    Отпраздновать День космонавтики и принять участие в акции в поддержку российской армии в наукоград приехали жители Королева, Мытищ, Химок, Пушкина и Красногорска.

    Со словами поздравления к собравшимся обратилась летчик-космонавт, герой России Елена Серова. Она заявила, что празднование этого дня стало возможным, благодаря гениальным конструкторам, ученым, обычным рабочим и отваге первых космонавтов, — сказала

    «Сейчас снова наступило время первых — первых победителей, защитников мировой безопасности», — отметила она.

    После завершения акции на площади начался праздничный концерт «Время первых» с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Также для гостей выступили солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, народный вокальный ансамбль и артисты Театра Юного Зрителя.