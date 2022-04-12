Акцию в поддержку российской армии провели в Королеве

Центральная площадь Королева во вторник, 12 апреля, стала местом празднования Дня космонавтики. Там прошла специальная акция в поддержку российской армии. — в ней приняли участие порядка 400 жителей Королева и других городов Московской области.

Все началось с возложения цветов к памятникам советскому академику Сергею Королеву и первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и молодежь, а также общественники и депутаты.

Источник фото: Павел Попов

На центральной площади Королев более 400 человек выстроились в огромную букву Z — символ военной спецоперации российских вооруженных сил на Украине и растянули гигантский российский триколор.

Отпраздновать День космонавтики и принять участие в акции в поддержку российской армии в наукоград приехали жители Королева, Мытищ, Химок, Пушкина и Красногорска.

Со словами поздравления к собравшимся обратилась летчик-космонавт, герой России Елена Серова. Она заявила, что празднование этого дня стало возможным, благодаря гениальным конструкторам, ученым, обычным рабочим и отваге первых космонавтов, — сказала

«Сейчас снова наступило время первых — первых победителей, защитников мировой безопасности», — отметила она.

После завершения акции на площади начался праздничный концерт «Время первых» с участием Александра Буйнова и Родиона Газманова. Также для гостей выступили солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, народный вокальный ансамбль и артисты Театра Юного Зрителя.