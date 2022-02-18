Акцию в поддержку олимпийца Александра Большунова провели в Солнечногорске

В Московской области 18 и 19 февраля проходит акция в поддержку российской сборной на Олимпиаде и, в частности, лыжника Александра Большунова. Акцию #бежимсбольшуновым провели сегодня и в Солнечногорске.

Источник фото: телеканал «360»

«Совсем скоро состоится олимпийская лыжная гонка — 50 километров свободным стилем. Наш спортсмен Александр Большунов принимает в ней участие. Он уже завоевал 4 награды Олимпийских игр. Верим, что и в этот раз у него все получится», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

У волонтеров акции задачи следующие — раздать всем желающим ленточки-триколоры, сфотографировать, выложить в соцсеть, поставить хэштеги #бежимсбольшуновым и #болеемзанаших.

Источник фото: телеканал «360»

Кто не успел присоединиться к акции сегодня, может принять участие в марафоне завтра, в Солнечногорске он стартует в 9 утра.

«Уверен, что акция #БежимсБольшуновым, когда мы раздаем всем желающим ленточки с триколором и предлагаем пробежать дистанцию в нашем городском парке, отличная идея поддержать Александра. За него болеет весь наш округ, весь регион, вся Россия. Мы в него верим и желаем победы!» — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

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