Подмосковье 28 июля 2023, 12:06 Акцию в память о погибших детях Донбасса провели на мемориале «Звонница» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Память погибших детей Донбасса почтили в Лобне. Акция прошла на мемориале «Звонница» в Центральном парке культуры и отдыха.

Волонтеры вместе с заместителем главы городского округа Лобня Вадимом Лебедевым и депутатом Алексеем Кожухаловым возложили цветы к мемориалу малолетним узникам фашизма. После зажгли свечи и почтили память детей, погибших в ходе военных действий в Донбассе.

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«Этот день важен, чтобы напоминать нам о том, через что прошли люди ради мира на своей земле», — написал в Telegram-канале Вадим Лебедев.

Напомним, жители Лобни регулярно участвуют в сборе гуманитарного груза. Они отправляют посылки для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Помочь волонтерам можно в специальных пунктах на Мирной улице, дом № 13к2 и улице Ленина, дом № 23к10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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