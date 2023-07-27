Подмосковье 27 июля 2023, 15:54 Акцию в память о погибших детях Донбасса провели на «Аллее ангелов» в Химках Фотограф Дмитрий Самбуров / пресс-служба УПР в МО

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Десятки белых шаров выпустили в небо Подмосковья в память о погибших детях Донбасса. Об акции рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе отметили на «Аллее ангелов» в Химках. Здесь собрались студенты и школьники, которые держали в руках портреты погибших ребят из Донецка и Луганска.

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«Сегодня мы почтили память погибших детей минутой молчания и отпустили в небо десятки белых шаров. Мы не можем вернуть этих детей, но можем хранить память о них, чтобы они продолжали жить в наших сердцах, чтобы помнить, что нацизм не щадит никого, чтобы дети понимали, за кого на Донбассе воюют наши бойцы сегодня», — отметила Ксения Мишонова.

По данным аппарата Уполномоченного при президенте России по правам ребенка, за девять лет военной агрессии Украины на территории ДНР погибло 172 ребенка, более 500 детей — ранены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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