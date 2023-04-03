03 апреля 2023, 14:07
Акцию «Тотальный диктант» проведут в аэропорту Домодедово 8 апреля
Пассажиры аэропорта Домодедово смогут стать участниками ежегодной акции «Тотальный диктант». Проверку знаний проведут 8 апреля — об этом сообщил Минтранс Подмосковья.
Текст диктанта прочитает Олег Кононенко — космонавт и Герой России. За все время полетов Олег провел в космосе более 736 суток и уже в этом году установит мировой рекорд.Чтобы присоединиться к ежегодной просветительской акции нужно зайти на totaldict.ru, зарегистрироваться и выбрать площадку «Московский аэропорт Домодедово». После этого понадобится прибыть в воздушную гавань 8 апреля к 13:00.
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