Подмосковье 03 апреля 2023, 14:07 Акцию «Тотальный диктант» проведут в аэропорту Домодедово 8 апреля

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Пассажиры аэропорта Домодедово смогут стать участниками ежегодной акции «Тотальный диктант». Проверку знаний проведут 8 апреля — об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

Текст диктанта прочитает Олег Кононенко — космонавт и Герой России. За все время полетов Олег провел в космосе более 736 суток и уже в этом году установит мировой рекорд.

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