Акцию «Спасибо врачам!» в парках Подмосковья поддержали свыше 200 тысяч человек

Акция «Спасибо врачам!» прошла в подмосковных парках с 14 по 20 июня. Ее поддержали более 200 тысяч человек, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всю неделю в парках проходили флешмобы в поддержку врачей, работали волонтеры с посетителями. Старт проекту дали звезды театра и кино, медийные личности.

«В это непростое время особенно важно отметить работу наших врачей. С 14 июня в парках Подмосковья был запущен флешмоб „Спасибо врачам!“. Спасибо неравнодушным жителям, которые приняли участие в акции, и, конечно, нашим волонтерам. Акция еще раз привлекла внимание людей к героической миссии врачей в наше время», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Акцию также поддержала госкорпорация «Роскосмос».

Тема поддержки врачей по-прежнему является острой и актуальной. Десятки и сотни тысяч врачей второй год сражаются с вирусом и его последствиями 24 часа в сутки, семь дней в неделю, не жалея сил, рискуя собственным здоровьем, а иногда и ценой собственной жизни. И несмотря на их героические действия, эта война еще далека от завершения. Поэтому очень важно поддерживать врачей в этот непростой период не только словами благодарности, но и действиями. Наш долг — сделать все необходимое для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции Максим Овчинников первый заместитель гендиректора корпорации «Роскосмос».

Всего за прошлую неделю парки Подмосковья посетили 940 тысяч человек.

20 июня, в День медицинского работника, в Центральном городском парке Мытищ, одинцовском парке Малевича и в Городском парке Ленинского округа открылись фотовыставки, посвященные врачам.