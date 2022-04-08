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    08 апреля 2022, 17:05

    Акцию по утилизации шин продлили до 15 мая в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Акцию «Сдай старые шины на „Мегабак“» продлили до 15 мая в Московской области. Она началась 15 марта. Из-за затяжных заморозков она пройдет до середины следующего месяца.

    Акцию по утилизации шин продлили до 15 мая в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, водители могут выиграть новые шины за утилизацию старых.

    Уже близится сезон замены зимней резины на летнюю, поэтому у жителей Подмосковья есть возможность выиграть сертификат на покупку шин для своего автомобиля

    Антон Велиховский.

    Министерство ЖКХ Подмосковья выберет самую интересную и креативную фотографию. Автор получит сертификат на покупку новых шин.

    Как принять участие?

    Для начала нужно привезти старые шины на одну из площадок «Мегабак», в пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод» или «Дмитровский РТИ».

    Акцию по утилизации шин продлили до 15 мая в Подмосковье | Изображение 2

    Второй шаг — сделать фото со старыми шинами и разместить во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

    Затем потребуется поместить шины в специальные контейнеры и ждать результатов розыгрыша.