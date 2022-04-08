Акцию по утилизации шин продлили до 15 мая в Подмосковье

Акцию «Сдай старые шины на „Мегабак“» продлили до 15 мая в Московской области. Она началась 15 марта. Из-за затяжных заморозков она пройдет до середины следующего месяца.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, водители могут выиграть новые шины за утилизацию старых.

Уже близится сезон замены зимней резины на летнюю, поэтому у жителей Подмосковья есть возможность выиграть сертификат на покупку шин для своего автомобиля Антон Велиховский.

Министерство ЖКХ Подмосковья выберет самую интересную и креативную фотографию. Автор получит сертификат на покупку новых шин.

Как принять участие?

Для начала нужно привезти старые шины на одну из площадок «Мегабак», в пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод» или «Дмитровский РТИ».

Второй шаг — сделать фото со старыми шинами и разместить во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Затем потребуется поместить шины в специальные контейнеры и ждать результатов розыгрыша.