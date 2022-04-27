Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе
В Видном регулярно проводят акции сбора гумпомощи для беженцев из Донбасса. Здесь собирают детское питание, бытовую химию, постельное белье и многое другое.
Пункт сбора помощи развернули в кинотеатре «Искра». Он работает по вторникам, четвергам и субботам с двух до семи дня. Работают в пункте помощи сами жители ЛДНР.
Активисты говорят — кинули клич — давайте поможем, но на такую реакцию даже не рассчитывали. Коробки расставляли в каждом подъезде в жилых домах — и только успевали забирать.
Также в пункте консультируют по юридическим вопросам, помогают в трудоустройстве, более 60 детей уже ходят в местные школы.
«У нас уже за две сотни перевалило количество тех, кто приехал. Только детей, тех, кто учится в наших школах, 62, мы понимаем, что это очень востребовано», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семьи региона уже получают выплаты на каждого ребенка-сироту из Донбасса.