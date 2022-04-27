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    27 апреля 2022, 17:45

    Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Видном регулярно проводят акции сбора гумпомощи для беженцев из Донбасса. Здесь собирают детское питание, бытовую химию, постельное белье и многое другое.

    Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Пункт сбора помощи развернули в кинотеатре «Искра». Он работает по вторникам, четвергам и субботам с двух до семи дня. Работают в пункте помощи сами жители ЛДНР.

    Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Активисты говорят — кинули клич — давайте поможем, но на такую реакцию даже не рассчитывали. Коробки расставляли в каждом подъезде в жилых домах — и только успевали забирать.

    Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Также в пункте консультируют по юридическим вопросам, помогают в трудоустройстве, более 60 детей уже ходят в местные школы.

    «У нас уже за две сотни перевалило количество тех, кто приехал. Только детей, тех, кто учится в наших школах, 62, мы понимаем, что это очень востребовано», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

    Акцию по сбору гумпомощи для беженцев провели в Ленинском округе | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семьи региона уже получают выплаты на каждого ребенка-сироту из Донбасса.