Подмосковье 24 ноября 2023, 12:33 Акцию по профориентации провели в школе № 1 в Апрелевке Телеканал «360»

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Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в школе № 1 в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Ученики узнали больше о предстоящих экзаменах и востребованных профессиях.

Академия МЧС России, колледж Университета юстиции Минюста Российской Федерации, Университет «Синергия», Московский политехнический университет, Современный бизнес-колледж провели презентацию учебных программ для старшеклассников. На практических мастер-классах можно было освоить основы первой помощи, азы проектирования и дизайна, научиться составлять фоторобот и снимать отпечатки пальцев.

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Выпускник школы № 1, студент-медик Даниил Кулагин рассказал, как подготовиться к итоговой аттестации и не волноваться во время экзаменов. Также советами поделились опытные педагоги и психологи.

«Для чего мы проводим такую акцию? Для того, чтобы познакомить вас и расширить представление о том, каким образом можно двигаться дальше по вашей карьерной траектории. Для того, чтобы вы были уверены в успехе и своей дальнейшей жизни», — отметила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация» школа № 1 проводит второй год подряд.

«Положительный опыт данной акции в том, что ребятам и родителям не нужно ехать в соседние субъекты. Они знакомятся непосредственно в школе с профессиями и вузами», — сказал директор школы № 1 в Апрелевке Денис Борисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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