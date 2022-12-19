Подмосковье 19 декабря 2022, 22:41 Акцию по озеленению парков «Подари лес другу!» запустили в Подмосковье ВТБ и министерство благоустройства Подмосковья запустили акцию по озеленению парков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Клиенты ВТБ смогут сделать вклад в озеленение парков Московской области. Совместно с министерством благоустройства Подмосковья в регионе началась акция «Подари лес другу!» Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока можно поддержать высадку кустов и деревьев в парке «Константиновский» городского округа Домодедово. В будущем к акции присоединятся парки Балашихи, Люберец и Химок.

«Московская область впервые принимает участие в проекте „Подари лес другу!“ Мы совместно

Реклама

Для участия в акции клиенты ВТБ могут в течении декабря направлять взносы или мультибонусы на озеленение подмосковных парков. Пока средство направляют на покупку кустарников для парка «Константиновский» городского округа Домодедова.

Реклама

Посадку саженцев кизильника блестящего и спиреи вангутты проведут весной вдоль парковых дорожек. В дальнейшем можно оплатить посадку именных деревьев: дуб, ивы, ели, яблони, груши, сливы, клена и рябины, а также ирги, смородины и жасмина. Стать участником проекта по озеленению подмосковных парков можно на сайте акции.

«Мы видим, что клиенты охотно поддерживают экологические проекты. За 11 месяцев в цифровом формате пользователи направили на восстановление лесов свыше 20 млн рублей, что позволило высадить 38 тыс. саженцев — это на 12% больше, чем за этот же период год назад», — рассказал член правления ВТБ Святослав Островский.

Он отметил, что озеленение парков — это следующий этап масштабной экологической программы «Подари лес другу!»

«Уже сегодня можно принять участие в проекте и помочь с покупкой саженцев кустарников. В следующем году у клиентов появится дополнительная возможность сделать вклад в развитие экологических инициатив и в онлайн-формате поддержать высадку в парке крупных деревьев», — добавил Островский.

Экологическая акция «Подари лес другу!» позволяет восстанавливать зеленые насаждения в национальных парках России.

На сайтах «Почта Банка» и ВТБ есть интерактивная карта, где можно выбрать участок леса для посадки деревьев. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Почта Банк Онлайн» или приложением программы лояльности ВТБ. Оплату принимают со счета карты или накопленными мультибонсуами. Также можно найти территорию и оплатить работы через банкоматы «Почта Банка» или воспользовавшись для оплаты покупок картой «Зеленый мир».

Восстановлением парков занимаются лесники и волонтеры. Все собранные средства направляются на покупку саженцев, посадку и последующий уход за деревьями в течение пяти лет.

Деревья высаживаются весной или осенью ежегодно. Этот участок леса можно назвать своим именем или именем друга. После оплаты саженцев на электронную почту придет сертификат с GPS-координатами участка.

Проект «Подари лес другу!» помогает восстанавливать парки и леса России. За девять лет участие в нем приняли более одного миллиона клиентов ВТБ и «Почта Банка», которые помогли посадить почти четыре миллиона саженцев в разных регионах страны.