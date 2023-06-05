Подмосковье 05 июня 2023, 18:45 Акцию по очистке озера Сенеж от мусора провели в Солнечногорске

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Более 40 местных жителей присоединились к экологической акции по очистке озера Сенеж в Солнечногорске. Активисты освободили от мусора берега водоема, а также его дно — с этим помогли дайверы.

«К сожалению, тут у нас зона, где люди стихийно пикники проводят. Поэтому бутылки, одноразовая посуда, и все такое», — говорит президент общественной организации «Союз рыболовов Сенеж» Сергей Митряшин.

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Надев 30-ти килограммовый костюм, дайверы погрузились в холодную воду, чтобы собрать мусор и очистить любимый водоем. Местные жители в стороне тоже не оставались и убирали берег.

Экологическую акцию провели в Солнечногорске в 20-й раз. Основная цель — сделать берег озера привлекательным, в первую очередь, для себя. Этому же девизу решили последовать жители поселка Менделеево и тоже присоединились к акции «Вода России».

«Здесь метров 500 по берегу. Я думаю, мы все это уберем. В этом году мусора меньше, потому что мы тут постоянно убираем. Уже четыре субботника провели здесь», — прикидывает начальник ТУ Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова.

До идеального пляжа еще далеко, но за прошедший год активисты очистили территорию примерно от 16 кубометров мусора — это восемь больших контейнеров. К концу акции жители решили еще и лавочки покрасить.

Более 400 общественных пространств и природных зон благоустроят в Подмосковье в этом году. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.