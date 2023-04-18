Подмосковье 18 апреля 2023, 15:22 Акцию по обмену рассадой и садовым инвентарем проведут в Электростали 22 апреля

Читать 360tv в

Жители Электростали смогут обменяться товарами для огородничества, рассадой и комнатными растениями на «Зеленой субботе» 22 апреля. В этот раз акция будет посвящена началу дачного сезона.

Экологическая акция «Зеленая суббота» пройдет в Электростали на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Время проведения — с 12:00 до 14:00. Можно будет принести лишние комнатные цветы, рассаду, инвентарь и садовые инструменты и обменять их на что-то нужное.

Реклама

«В прошлом году более семи тысяч вещей нашли новых хозяев на „Зеленых субботах“. Это максимально экологичный подход», — прокомментировал инициативу министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Главное правило «Зеленой субботы» — приносить только такие предметы, которые можно использовать. Это должны быть вещи в хорошем состоянии, чистые, функционирующие, без сильных повреждений. Если это будут цветы или растения, нелишним будет написать их название и сорт.

Организатором акции выступает Российская экологическая партия «Зеленые» при поддержке Минэкологии Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье стало первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства. Оно решает те проблемы, которые больше всего волнуют жителей.