Подмосковье 14 ноября 2022, 22:36 Акцию «Гибкая подводка» провели в Одинцове

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В рамках акции по газовой безопасности специалисты бесплатно заменяли в квартирах гибкую проводку газоснабжения. Ветеранам, одиноким пенсионерам и семьям мобилизованных теперь приводят в порядок газовое оборудование бесплатно.

Дома у ветерана труда Надежды Бебешиной специалисты не обнаружили никаких нарушений и проблем с состоянием коммуникаций. Но газоанализатора на кухне у женщины явно не хватало. Прибор установили за счет муниципалитета. В случае утечки подача газа будет автоматически отключена, а датчик подаст звуковой сигнал об опасности.

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Главная задача акции — помочь нуждающимся жителям обеспечить безопасное использование газа и провести полное техобслуживание оборудования. Специалисты проводят комплексную диагностику, меняют износившиеся детали и устанавливают датчики утечки.

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«Гибкая подводка — это шланг, который идет от трубы на прибор газопотребляющий. Это плита или нагревающий котел. Данный шланг требует замены, так как у него есть срок эксплуатации в зависимости от того материала, из которого он сделан. От двух до 15 лет», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

Всего в этом году уже 3320 квартир оснастили датчиками контроля загазованности — это 58% от запланированного количества. Акцию планируют продолжить и в 2023 году.