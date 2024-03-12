Подмосковье 12 марта 2024, 18:38 Акцию «Письмо солдату» провели в лицее № 8 в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ученики лицея № 8 Солнечногорска приняли участие в акции «Письмо солдату» в рамках «Недели добрых дел». Она направлена на сближение школьников и их семей в общей поддержке участников специальной военной операции.

В своих письмах ученики лицея поделились личными историями и мечтами, поблагодарили военнослужащих за их отвагу и героизм, а также высказали надежды на их скорое возвращение домой с победой. Во второй день акции ребята расписали имбирные пряники в подарок бойцам.

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Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев сообщил, что «Неделя добрых дел» пройдет во всей Московской области. В ней примут участие школьники из 19 учебных заведений округа. Они займутся изготовлением камуфляжных сетей, созданием открыток и написанием писем для военнослужащих.

Ранее об акции рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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