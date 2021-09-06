Акцию «Наш лес. Посади свое дерево» анонсировали в Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал начало акции «Наш лес. Посади свое дерево». Принять участие в ней сможет каждый житель.

Об этом глава региона сообщил на совещании с зампредами правительства региона.

«Обращаю внимание глав, чтобы все у нас было организовано на должном уровне. Это могут быть и лесные массивы, скверы, парки. Там, где нужно наше внимание, забота, где жители могут принять участие в благоустройстве», — сказал он во время совещания.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ежегодно в ней принимают участие сотни тысяч человек. В этом году она пройдет 11 сентября.

Губернатор отметил, что после крупных природных пожаров в 2010 году правительство региона провело большую работа для восстановления лесных угодий. Однако в последние годы на деревья в Московской области напал короед-типограф.

За семь лет в акции приняли участие около двух миллионов человек.