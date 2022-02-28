Акцию «Капля жизни» по сбору крови для детей с онкологией провели в Химках

Дворец культуры «Родина» в Химках временно превратился в станцию забора донорской крови. Врачи со специальным оборудованием разместились в одном из помещений ДК. Благотворительный фонд «Сила Веры» провел здесь акцию «Капля жизни».

Организация уже побывала в Долгопрудном, Балашихе, Лобне и Сергиевом Посаде. Собранная донорская кровь предназначена для детей с онкозаболеваниями в Московской областной больнице.

«Эту акцию именно для детского онкологического отделения проводим во второй раз. Впервые она у нас состоялась в сентябре также здесь, во дворце культуры „Родина“. И более 120 человек записались, пришли», — сказала заместитель главы г. о. Химки Ирина Теслева.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз записались тоже более 100 человек, многие пришли во второй раз. Им процедура уже известна. Сначала одни врачи меряют давление, затем другие проверяют кровь на уровень гемоглобина и наличие воспалительных процессов. Если все в норме, донора отправляют подкрепиться сладким чаем и булочкой. А уже после можно ложиться на кушетку. Среди доноров были и депутаты городского совета.

«Если маленьким пациентам, которые борются за свою жизнь, необходима помощь в виде донорской крови, которую мы можем сегодня сдать, конечно, мы не можем остаться в стороне. Ведь эта кровь действительно может быть надеждой на спасенную жизнь», — сказал депутат Совета депутатов г. о. Химки Николай Кашников.

Каждый донор вносит 450 миллилитров, далее биоматериал отвозят в банк крови в специальных переносных холодильниках.

Следующую акцию планируют провести через два месяца. Именно с такой периодичностью можно сдавать кровь. Те, кто не успел в ДК «Родина» во время работы выездной станции, могут прийти в отделение переливания крови в поликлинике № 1. Там доноров принимают регулярно.

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