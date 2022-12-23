Подмосковье 23 декабря 2022, 23:55 Акцию «Елка желаний» проведут в Чехове с 26 по 30 декабря

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С 26 по 30 декабря неравнодушные жители Чехова станут Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы поздравить детей в трудной жизненной ситуации. Подарки получат 145 ребят.

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В акции приняли участие представители администрации и Совета депутатов Чехова, а также предприниматели округа.

«У каждого жителя Чехова появляется возможность побыть Дедушкой Морозом и немного волшебником. Для этого надо сделать несколько простых вещей: снять с елки игрушку, в которой письмо и желание ребенка, зарегистрировать его у волонтеров. После чего приобрести подарок и подарить его ребенку. Уверяю, что ребенок будет считать вас своим личным Дедом Морозом», — сказал первый заместитель главы г. о. Чехов Владимир Кравцов.

Подарки ждут ребят, которые приехали с новых российских территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новогодней акции для детей Донбасса, Херсона и Запорожья.