Время исполнять мечты. Акцию «Елка желаний» поддержали во Фрязине

Предновогодние дни — время для исполнения заветных желаний, и чудо может случиться с каждым. А тем, кому это особенно важно, поможет благотворительная акция «Елка желаний». Она продолжает исполнять заветные мечты детей и пенсионеров в России, в том числе и в Подмосковье.

В Доме культуры «Исток» во Фрязине установили праздничную елку с конвертами, а в них — желания ребят из многодетных и малоимущих семей, детей с особенностями развития. Кто-то мечтает о домашней библиотеке, кто-то — о планшете, а кто-то — о наборе для рукоделия.

«Григорий Рыжов, шесть лет. Из семьи многодетных. Запрос — конструктор Lеgо, его просит ребенок. Думаю, что Дед Мороз реализует все желания детей, которые разместили желания на этой новогодней елке», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Начальник управления культуры и спорта во Фрязине Юлия Шувалова рассказала, что пожелания детей не останутся без внимания.

Мне досталась Виктория Лебедева, которая хочет детские тапочки. Конечно, это желание мы исполним. Обязательно подарим теплые, чтобы они грели ее зимними вечерами Юлия Шувалова.

Депутат Совета депутатов во Фрязине Александра Киреева рассказала о работе с общественными организациями.

Источник фото: телеканал «360»

«Работаем с большой семьей наукограда, с АНО „Заботливая семья наукограда“, а также с обществом инвалидов. И все эти организации предоставили нам списки детей, которые желают поучаствовать в акции. И мы с удовольствием отработали эти списки», — отметила она.

По мнению участников акции, «Елка желаний» — это не просто возможность подарить ребенку исполнение его мечты, но еще и шанс напомнить взрослым, что новогоднее чудо существует.

Эту акцию реализуют уже четвертый год — более 21 тысячи детей и пожилых людей получили подарки, поверили в чудо. Это действительно важно, тем более во время пандемии. А всем тем, кто в ней участвует, приятно почувствовать себя волшебниками Дмитрий Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Это первый этап акции «Елка желаний». Второй состоится 29 декабря, когда подарки вручат детям на праздничном мероприятии в Доме культуры «Исток».