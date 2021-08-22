Акцию доноров крови «Подари жизнь» проведут в Подольске

Акцию «Подари жизнь» проведут в Подольске волонтеры движения «ДоброМир» совместно с Подольской станцией переливания крови. Все желающие смогут стать донорами с 25 по 31 августа.

Информация об акции появилась в группе ГБУЗ МО «ПСПК» во «ВКонтакте». Всем участникам акции подарят сладкие наборы и памятные сувениры.

Прием будет проходить с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00, по адресу: улица Кирова, дом 9. В пункте сдачи крови нужно будет находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Все подробности можно узнать по телефону станции переливания крови 8 (496) 754-59-81 или по номеру движения «ДоброМир» и 8 (965) 444-51-51.

Подольская станция переливания крови работает с 1972 года и является одной из крупнейших в Подмосковье. Она обеспечивает кровью больницы Подольска и Подольского городского округа, а также активно участвует в обеспечении компонентами крови лечебных учреждений области. По данным сотрудников ПСПК, каждый день для спасения жизни больных требуется около 20 литров крови.