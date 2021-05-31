Акцию «Без штрафов за рулем» провели на подмосковных дорогах

В Московской области прошла акция «Без штрафов за рулем». Ее провели судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД. Автолюбителей проверяли на наличие задолженностей по штрафам. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью.

Сотрудники ведомств останавливали автомобилистов на подмосковных дорогах и напоминали им о необходимости оплачивать штрафы ГИБДД. Водителям помогали узнать, есть ли у них задолженности по штрафам. Также автомобилистам рассказали, что проверить наличие долгов можно на официальных интернет-сайтах Главного управления ФССП России по Московской области, Управления ГИБДД ГУ МВД по региону и на интернет-портале Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что штраф нужно оплачивать в течение 60 дней. Если оплата не прошла за это время, документ направляется на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью. В этом случае приставы проверят счета должника и обратят на них взыскание.

Если водитель не оплатит штраф и после предупреждений от приставов, то пристав-исполнитель имеет право применить в отношении должника такую меру принудительного исполнения, как обращение взыскания на автотранспортное средство, принадлежащее автомобилисту.

За время проведения акции приставы окончили 36459 исполнительных производств о взыскании административных штрафов ГИБДД. Всего сумма платежей составила 22,8 миллиона рублей.