Акция «Знаменосцы Победы» прошла в Подмосковье. Молодежи рассказали о подвигах героев Великой Отечественной войны

Всероссийская акция «Знаменосцы Победы» пришла и в Подмосковье. Мероприятия посвятили знаменосцам, которые водружали знамя СССР на крыше здания Рейхстага в 1945 году. Молодежь Московской области на специальных уроках узнала о подмосковных героях.

В рамках патриотической акции ребята перенеслись на 75 лет назад. Участникам рассказали о подвиге героев Великой Отечественной войны. Среди знаменосцев были и жители Подмосковья: Владимир Маков и Семен Сорокин. Они жили в Истре. Их историю поведали на специальных уроках.

Знакомство с историей провели в виртуальной реальности. Ребята в очках дополненной реальности смогли пройти испытания, которые пережили герои.

В проекте воссоздали события 30 апреля — 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага. Для реконструкции использовали сотни архивных фотографий.

Сначала иммерсивный проект показывал участнику события глазами одного из бойцов Красной армии. Задание участника — установить Знамя Победы. Потом показывал историю 12 красных стягов, взвившихся над Рейхстагом.

В озвучивании проекта приняли участие известные актеры: Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко.

В Подмосковье в акции «Знаменосцы Победы» поучаствовали 200 подопечных регионального отделения «Юнармии».

Для юнармейцев организовали еще одно мероприятие — иммерсивную викторину «Великая Отечественная война». Новые форматы позволяют расширить рамки образовательного процесса.