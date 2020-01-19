Истории, которые нельзя забыть. Акция «Выходные с ветераном» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье «Молодая Гвардия» запустила акцию «Выходные с ветераном», приуроченную к Году памяти и славы. Каждые выходные активисты будут встречаться с ветеранами, помогать им по дому и просто общаться. Помимо этого, активисты создадут аудиоархив с подкастами-рассказами о судьбах советских людей, попавших на фронт, совершенных ими подвигах.

В России проживает 74 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в Подмосковье — чуть более 3700.

Старт акции был дан в Балашихе и Егорьевске. Во главе с руководителем МГЕР Московской области Александром Толмачевым активисты местного штаба в Балашихе посетили Михаила Егоровича Шестимирова — участника освобождения блокадного Ленинграда. Ветерану подарили новый чайник, вручили цветы и торт для чаепития.

«В России проходит акция „Выходные с ветераном“. Ее цель — помощь участникам Великой Отечественной войны. Мы стараемся навещать ветеранов, узнавать их военные истории. Кроме того, что мы узнаем что-то новое для себя, создаем аудиоархив. Будем выкладывать истории с фотографиями в интернет, чтобы никто не забывал о прошлом и не смел переписывать историю нашей страны», — сказал руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

Михаилу Шестимирову 96 лет. В мае 1942 года семнадцатилетнего парня призвали в армию. Боевой путь новобранца начался в окопах Ленинграда.

«Я учился в Салтыковской средней школе, когда началась война. И я буквально со школьной скамьи отправился в Ленинград на защиту города. Мы защищали Пулковскую высоту. Это возвышенность, с которой Ленинград был виден как на ладони. Если бы немцы заняли ту высоту, то устроили бы еще больше разрушений», — рассказал ветеран.

В Егорьевске молодогвардейцы побывали в гостях сразу у троих фронтовиков — Евдокии Евгеньевны Широковой, Зои Григорьевны Логачевой, Нины Михайловны Ивановой. Ребята помогли по дому, пообщались за чаепитием с ветеранами.

В эти выходные активисты посетят ветеранов в Домодедове, Кашире, Дзержинском.