17 мая 2023, 16:40
Акция «Винный базар» началась в супермаркетах Подмосковья
В супермаркетах Москвы и Подмосковья стартовал проект «Винный базар». Все желающие смогут приобрести около 500 видов вина, большая часть из которых — из небольших семейных виноделен. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Большая часть позиций вина — эксклюзивные. Каждая из них проходит через сравнительную дегустацию прежде, чем попасть на винную полку. Команда закупщиков и сомелье лично посещает небольшие винодельни, чтобы быть уверенными в качестве продукта», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Акция проходит в сети супермаркетов «Мираторг». В ассортименте есть как вина российского производства, так и импортные — из Италии, Франции и Уругвая.
«Если покупатель теряется в выборе — можно взять розовое или игристое. Розовое вино достаточно универсально, а игристое ассоциируется с праздником и хорошим настроением», — подчеркнули эксперты фирменной сети «Мираторга».
К сочным блюдам сомелье рекомендуют выбирать вино, которое сушит, для азиатской кухни подойдет рислинг с высокой кислотностью, а с десертами хорошо сочетаются сладкие вина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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