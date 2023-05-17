Подмосковье 17 мая 2023, 16:40 Акция «Винный базар» началась в супермаркетах Подмосковья Источник фото: пресс-служба "Мираторг"

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В супермаркетах Москвы и Подмосковья стартовал проект «Винный базар». Все желающие смогут приобрести около 500 видов вина, большая часть из которых — из небольших семейных виноделен. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Большая часть позиций вина — эксклюзивные. Каждая из них проходит через сравнительную дегустацию прежде, чем попасть на винную полку. Команда закупщиков и сомелье лично посещает небольшие винодельни, чтобы быть уверенными в качестве продукта», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Акция проходит в сети супермаркетов «Мираторг». В ассортименте есть как вина российского производства, так и импортные — из Италии, Франции и Уругвая.

«Если покупатель теряется в выборе — можно взять розовое или игристое. Розовое вино достаточно универсально, а игристое ассоциируется с праздником и хорошим настроением», — подчеркнули эксперты фирменной сети «Мираторга».

К сочным блюдам сомелье рекомендуют выбирать вино, которое сушит, для азиатской кухни подойдет рислинг с высокой кислотностью, а с десертами хорошо сочетаются сладкие вина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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