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    08 августа 2022, 11:37

    Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    «Мострансавто» выберет лучших водителей автобуса в Подмосковье. Акция стартовала в преддверии конкурса профессионального мастерства. На основании отзывов пассажиров определят самых вежливых сотрудников компании, которые получат призы.

    Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в Подмосковье

    Как рассказал генеральный директор компании Сергей Смирнов, акция станет продолжением серии мероприятий по внедрению стандарта работы водителей.

    «Наши водители ознакомлены с правилами. Пришло время проверить, как они применяют полученные знания на практике. Надеемся, пассажиры будут строгими, но справедливыми экзаменаторами и мы получим спектр оценок для определения самых вежливых водителей», — отметил он.

    Оставить отзыв о водителе можно в соцсетях «Мострансавто», в личном кабинете на сайте или по телефону 8 800 700-31-13. Водители, которые не наберут минимальный балл, отправятся на онлайн-обучение.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.