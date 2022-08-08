Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в Подмосковье

«Мострансавто» выберет лучших водителей автобуса в Подмосковье. Акция стартовала в преддверии конкурса профессионального мастерства. На основании отзывов пассажиров определят самых вежливых сотрудников компании, которые получат призы.

Как рассказал генеральный директор компании Сергей Смирнов, акция станет продолжением серии мероприятий по внедрению стандарта работы водителей.

«Наши водители ознакомлены с правилами. Пришло время проверить, как они применяют полученные знания на практике. Надеемся, пассажиры будут строгими, но справедливыми экзаменаторами и мы получим спектр оценок для определения самых вежливых водителей», — отметил он.

Оставить отзыв о водителе можно в соцсетях «Мострансавто», в личном кабинете на сайте или по телефону 8 800 700-31-13. Водители, которые не наберут минимальный балл, отправятся на онлайн-обучение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.