Подмосковье 12 апреля 2024, 12:18 Акция в пользу здорового образа жизни прошла в колледже Воскресенска Unsplash

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В рамках акции «За здоровый образ жизни!» сотрудники полиции Воскресенска встретились со студентами Воскресенского колледжа. С ребятами поговорили о последствиях пагубных привычек.

На встрече инспекторы по делам несовершеннолетних подробно рассказали о негативных последствиях, которые могут быть у молодых людей в случае вовлечения в незаконную деятельность. Особое внимание уделили административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

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Полицейские привели реальные примеры из практики, демонстрируя, как нарушение закона может негативно сказаться на будущем молодых людей.

Кроме того, полицейские напомнили студентам о недопустимости нахождения на улицах и в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, подчеркнув важность соблюдения правил общественной безопасности.

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