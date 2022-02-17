Акция в поддержку российской олимпийской сборной пройдет в парках Подмосковья 18 и 19 февраля

В подмосковных парках 18 и 19 февраля пройдет акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей отечественной сборной. Каждый житель Московской области в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке.

В предпоследний день Олимпийских игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка — 50 километров свободным стилем. Ее участником станет триумфатор Олимпиады в Пекине Александр Большунов.

В Московской области всем участникам акции #БежимсБольшуновым в парках будут раздавать ленточки с триколором, которые нужно привязать к своей экипировке. Волонтеры будут ждать лыжников в подмосковных парках в пятницу, с 10 до 19, и в субботу, с 8 до 12 часов.

16 февраля спортсмен из Подмосковья Илья Буров выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине, соревнуясь в фристайле в дисциплине «Лыжная акробатика».

Ранее стало известно, что юные спортсмены Балашихи попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева организовать мастер-класс со звездой хоккея.