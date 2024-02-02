02 февраля 2024, 13:29
Акция в поддержку бойцов СВО началась в Центре народного творчества в Балашихе
Акция «Мир своими руками» стартовала в Центре народного творчества Балашихи. Участники будут писать письма с рисунками, создавать игрушки и поделки для бойцов специальной военной операции.
На серию мастер-классов записалось уже около 500 человек.
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«Всех желающих мы распределим по дням, и каждый сможет передать солдатам частичку своей любви и теплоты. Радует, что откликнулось так много желающих. Этой акцией мы в очередной раз решили поддержать наших ребят на фронте и еще раз напомнить им о том, что дома их любят и очень ждут», — сказала заведующая отделом художественных ремесел Центра народного творчества Галина Найденова.
Акцию в поддержку военнослужащих приурочили ко Дню защитника Отечества. Мастер-классы продлятся в Центре народного творчества до 16 февраля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».
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Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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