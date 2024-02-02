Подмосковье 02 февраля 2024, 13:29 Акция в поддержку бойцов СВО началась в Центре народного творчества в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Акция «Мир своими руками» стартовала в Центре народного творчества Балашихи. Участники будут писать письма с рисунками, создавать игрушки и поделки для бойцов специальной военной операции.

На серию мастер-классов записалось уже около 500 человек.

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«Всех желающих мы распределим по дням, и каждый сможет передать солдатам частичку своей любви и теплоты. Радует, что откликнулось так много желающих. Этой акцией мы в очередной раз решили поддержать наших ребят на фронте и еще раз напомнить им о том, что дома их любят и очень ждут», — сказала заведующая отделом художественных ремесел Центра народного творчества Галина Найденова.

Акцию в поддержку военнослужащих приурочили ко Дню защитника Отечества. Мастер-классы продлятся в Центре народного творчества до 16 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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