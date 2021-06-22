Акция в память о героях Великой Отечественной войны в Наро-Фоминске вошла в Книгу рекордов России

В Наро-Фоминске почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат. Там зажгли 22 тысячи свечей. Акция вошла в Книгу рекордов России. Об этом рассказали в пресс-службе Московского областного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Молодогвардейцы организовали акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участники зажгли 22 тысячи свечей. Это стало самым массовым зажжением в стране. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России.

Мероприятие прошло на площади у Дворца культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Акцию посвятили 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Из свечей участники воссоздали фигуру Советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале.

«День памяти и скорби у россиян ассоциируется с песней Марка Бернеса „Журавли“, а представленный образ как раз вобрал в себя и журавлей, и Героя войны, поэтому выбрали именно эту композицию. Мы провели акцию прежде всего для того, чтобы привлечь внимание поколений к Дню памяти и скорби — событию, которое в суете трудовых будней для многих остается незамеченным», — отметил лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

На мероприятие пришли люди всех возрастов: молодежь, старшее поколение и семьи с детьми. Во время акции участники возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» проходит по всей стране. В каждом городском округе Подмосковья жители зажигают свечи, чтобы почтить тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В мероприятиях по всему региону принимали участие ветераны, представители молодежных организаций, волонтеры и жители Московской области. Самые масштабные и зрелищные изображения получилось создать у участников в Волоколамске, Звездном Городке и Можайске.