08 декабря 2023, 15:32
Акция «В Новый год без долгов!» стартовала в Подмосковье
Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области «Хартия» сообщил о старте акции «В Новый год без долгов!». Во время ее проведения жители Подмосковья могут оплатить накопившееся долги за вывоз мусора и получить списание ранее начисленных пенни.
Акция стартовала в Московской области 1 декабря и продлится до конца месяца. Для того, чтобы воспользоваться предложением, не нужно писать заявление, достаточно обратиться в один из офисов регоператора и оплатить задолженность. При этом списание пенни произойдет автоматически.
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Получить ответы на все интересующие вопросы, а также узнать подробности о проведении акции можно по телефону: +7 499 272-16-53.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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