Подмосковье 19 мая 2023, 14:01 Акция «Трудотерапия. Куда подальше» пройдет на оленьей ферме в Дзержинском Источник фото: оленья ферма «WalkService»

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Оленья ферма WalkService в Дзержинском проводит акцию «Трудотерапия. Куда подальше». В ней смогут поучаствовать уставшие от городской жизни жители Московской области. Желающии помогут окунуться в деревенский быт.

«Подмосковные объекты агротуризма разрабатывают специальные программы для отдыхающих. Сейчас стало популярным предложение окунуться в будни фермеров. Желающие могут попробовать себя в роли трудящегося „на земле“, научиться ухаживать за сельскохозяйственными животными», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Участников программы ожидает экскурсия по ферме, им расскажут о ездовых и оленегонных собаках, хорьках, песцах, енотах, лошадях.

После гостям предложат собрать дрова для топки юрты, покормить животных, убрать загоны, подоить коров, накормить лисиц, енотов, песцов, баранов, кроликов, ослика и кур и принести им воды. После этого любой желающий сможет посетить мастер-класс по доению коровы или выгулять собак.

Продолжительность трудотерапии составляет от четырех до шести часов.

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