Подмосковье 22 июня 2023, 14:21 Акция «Свеча памяти» прошла вблизи мемориала защитникам Отечества в Солнечногорске

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Акция «Свеча памяти» прошла в Солнечногорске по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Участники зажгли полторы тысячи свечей около мемориала «Солнечногорцам — защитникам Отечества» на Советской площади.

Участие в памятной акции приняли волонтеры молодежных центров «Подсолнух» и «Возрождение», молодогвардейцы, представители общественных организаций и почетные жители Солнечногорска. Они выложили зажженными свечами изображение Вечного огня и надпись «Мы помним!», а после почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Акция „Свеча памяти“ — это наша дань уважения подвигу советских солдат, погибших при защите Родины. Мы будем всегда хранить память о предках, которые трудом и героизмом победили захватчика», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников храмов Зарайского кремля за поддержку бойцов СВО и их семей.

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