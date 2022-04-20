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    20 апреля 2022, 15:28

    Акция «Сто баллов для победы» охватит все округа Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Всероссийская акция «Сто баллов для победы» состоится во всех городских округах Подмосковья. Подключились уже 39.

    Акция «Сто баллов для победы» охватит все округа Подмосковья | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что участниками стали уже свыше 24 тысяч человек. Это ребята из 39 округов региона.

    Наш регион традиционно принимает активное участие в акции, и ежегодно число участников только растет

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что это один их способов подготовки к итоговым экзаменам. В рамках акции выпускники, ранее получившие на ЕГЭ высокие баллы, делятся опытом.

    «Такой позитивный пример очень ценен для выпускников этого года. Важно, чтобы ребята перестали бояться экзаменов, поняв, что сдать его на высокий балл реально», — отметила Каклюгина.

    Инициатор акции — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.