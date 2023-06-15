Подмосковье 15 июня 2023, 08:51 Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железной дороге в Лобне

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Акции «Сохрани себе жизнь» прошла в Лобне. Волонтеры напомнили жителям округа о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Волонтеры на станции Лобня вручили жителям округа красные воздушные шары с надписью «Сохрани себе жизнь» и напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Так, нельзя переходить пути в неположенных местах и стоять на краю платформы, также необходимо снимать наушники и капюшон около железной дороги.

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«Надеемся, что пассажиры, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой, <…> будут более ответственно относиться к собственной безопасности», — сказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Для снижения травматизма на железнодорожных путях в округе проводят рейды и ликвидируют опасные переходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал про обновление автобусного парка в регионе.

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