15 июня 2023, 08:51
Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железной дороге в Лобне
Акции «Сохрани себе жизнь» прошла в Лобне. Волонтеры напомнили жителям округа о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге.
Волонтеры на станции Лобня вручили жителям округа красные воздушные шары с надписью «Сохрани себе жизнь» и напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Так, нельзя переходить пути в неположенных местах и стоять на краю платформы, также необходимо снимать наушники и капюшон около железной дороги.
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«Надеемся, что пассажиры, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой, <…> будут более ответственно относиться к собственной безопасности», — сказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.
Для снижения травматизма на железнодорожных путях в округе проводят рейды и ликвидируют опасные переходы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал про обновление автобусного парка в регионе.
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Лобня
Волонтеры
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