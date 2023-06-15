Подмосковье 15 июня 2023, 16:26 Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции в Солнечногорске

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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Солнечногорске. Волонтеры напомнили горожанам о правилах безопасности на железной дороге.

Участие в акции принял представитель управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи администрации Солнечногорска Юрий Шмаков. Он вместе с волонтерами молодежного центра «Подсолнух» раздавал пассажирам красные воздушные шары в виде сердец с логотипом акции.

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«В первую очередь нам важно, чтобы жители нашего округа, которые ежедневно пользуются железнодорожной инфраструктурой, ответственно относились к собственной безопасности и не перебегали железнодорожные пути в неположенных местах», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Акция прошла в 45 городских округах Подмосковья по инициативе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

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