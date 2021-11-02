Акция «Сдай старые шины на переработку!» в Подмосковье ждет новых участников

Жители Подмосковья на протяжении всего следующего месяца могут сдать старые шины, сделать с ними креативные фотографии и выиграть ценные призы. В регионе продолжается акция «Сдай старые шины на переработку!», которая стартовала в октябре. За это время в пункты приема сдали уже больше тысяч квадратных кубометров шин.

Акцию организовало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Министр ЖХК региона Антон Велиховский рассказал, что все желающие могут поучаствовать в розыгрыше сертификата на приобретение новых шин. «В завершении акции Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин», — сказал министр.

Стать участником акции совсем нетрудно. Нужно отвезти старые шины в ряд специальных пунктов. Это может быть «Мегабак» или пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский Регенеративный Завод» или «Дмитровский РТИ». В этой точке нужно сделать фото с шинами и подойти к этому максимально творчески, чтобы снимок был необычным и интересным. Фотография выкладывается в Инстаграм с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Стоит отметить, что покрышки — это вторичное сырье, из которого можно произвести многие товары. Например, подошвы для ботинок, дорожные настилы, даже коврики под дверь дома.

Дело не ограничивается только старыми покрышками. Сдать можно старую мебель, технику, оконные рамы и все возможные крупногабаритные отходы, которые подходят для переработки. Все проводится в рамках национального проекта «Экология».