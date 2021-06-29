Акция «Сдай старую бытовую технику!» завершится в Подмосковье 30 июня

В Московской области 30 июня на площадках «Мегабак» завершится экологическая акция «Сдай старую бытовую технику». Жители региона еще могут успеть выбросить ненужную электронику и выиграть подарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

До 30 июня включительно жители Подмосковья могут привезти старую сломанную бытовую технику на площадки «Мегабак». Чтобы выиграть приз, нужно сделать на площадке необычную фотографию и выложить ее в своих социальных сетях с хештэгом #сдалтехникунамегабак. Подарки за самые креативные снимки будут дарить компании-переработчики.

Акцию организовали, чтобы не допустить навалы на придомовых контейнерных территориях, а также чтобы привлечь жителей к грамотной утилизации крупного мусора.

«Уже на следующей неделе мы подведем итоги конкурса в рамках акции «Сдай старую бытовую технику», выберем самые интересные фотографии и наградим подарками креативных участников», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

В акции участвуют площадки, на которых есть контейнеры для приема бытовой техники компаниями по переработке вторсырья — «ООО «Ориспром», «Петромакс» и «Дмитровский РТИ». Список всех пунктов можно найти на сайте МЕГАБАК.РФ.

Жителям Подмосковья напомнили, что запрещено выбрасывать крупные отходы на придомовые контейнерные площадки. Для такого мусора в Московской области по поручению губернатора организовали специальные пункты приема «Мегабаки».

Главная задача проекта — снижение нагрузки на существующие придомовые контейнерные площадки. Также проект помогает повысить эффективность сбора, развить вторичную переработку негабаритных ТКО. Пункты приема вторсырья от населения принимают мебель, древесину, стекло, металл, текстиль, автомобильные шины и другие виды крупных отходов.