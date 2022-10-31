Акция с возможностью списать пени за несвоевременную оплату электричества началась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 09:53 Акция с возможностью списать пени за несвоевременную оплату электричества началась в Подмосковье

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«Мосэнергосбыт» запустил акцию «Пени, прощайте!». Ее участники смогут списать пени за несвоевременную оплату электричества. Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря.

Чтобы списать пени, необходимо вовремя оплатить счет аз электричество за ноябрь, включая сумму задолженности. Ее учтут в счетах за будущий месяц. Кроме того, необходимо передать в «Мосэнергосбыт» показания счетчиков.

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Акция не будет работать, если пени были оплачены до 1 ноября и в тех случаях, где есть решение суда о взыскании долгов. Квитанции с аннулированными пенями придут потребителям в январе.

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В ведомстве сообщили, что с начала года жители Подмосковья получили пени на сумму свыше миллиона рублей. Подробнее об акции можно узнать на сайте «Мосэнергосбыт».