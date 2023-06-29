Подмосковье 29 июня 2023, 15:47 Акция «Ревизорро» поможет проверить чистоту на автовокзалах в Мытищах

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Акция «Ревизорро» стартовала в Мытищах. Рейд по чистоте пройдет на автовокзалах, станциях и в салонах автобусов «Мострансавто».

Перевозчик организует выездные рейды на маршруты и объекты транспортной инфраструктуры, которые чаще всего упоминали жители Московской области в обращениях через различные каналы коммуникации.

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В качестве ревизоров выступают привлеченные «эксперты чистоты». Они заходят в общественный транспорт на остановках, приезжают на посадочные перроны станций и вокзалов без предупреждения. Таким образом, никто не знает, кто пассажир, а кто проверяющий. Они фиксируют недочеты и заполняют чек-листы.

«Состояние автобусов, автостанций и автовокзалов — важный вопрос, требующий пристального и постоянного внимания. Дата, время и место проверки не известны даже руководителю группы. Поэтому мы рассчитываем на объективную оценку. По результатам руководителям будут поставлены задачи, направленные на повышение качества перевозок», — рассказали в «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка.

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