Подмосковье 28 июня 2023, 11:36 Акция «Ревизорро» началась на автовокзалах и маршрутах Подмосковья АО "Мострансавто"

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В «Мострансавто» началась акция «Ревизорро». Она направлена на контроль чистоты на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов. Рейды проводятся на объектах, которые чаще всего упоминают жители в своих обращениях. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Дата, время и место проверки не известны даже руководителю группы. Поэтому мы рассчитываем на объективную оценку. По результатам руководителям будут поставлены задачи, направленные на повышение качества перевозок», — прокомментировали в «Мострансавто».

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Для того, чтобы сделать проверки эффективными, ревизоры будут приезжать на транспортные объекты без предупреждений. Особое внимание при проверке автобусов уделят внешнему состоянию и брендированию транспорта, санитарно-техническому состоянию и информационной экипировке.

Инспекторы зафиксируют все обнаруженные недочеты с помощью камер, а потом заполнят чек-листы. Рейды будут проводить ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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