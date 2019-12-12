Акция «Птичкин дом» вместе с Федором Конюховым: жители Ивантеевки научились делать арт-скворечники

Акция «Птичкин дом» в Ивантеевском дендропарке вдохновила местных жителей на творческие эксперименты. Ее инициатор — знаменитый путешественник Федор Конюхов. Под его эгидой юные жители городского округа расписывали скворечники и синичники. Итог впечатляет — пряничные домики для птиц чередуются с расписными под гжель.

«Это техника „Декупаж“. Взял именно снегирей и колокольчик, потому что сейчас близится Новый год. Ну и чтобы больше новогоднее настроение поднялось», — говорит участник акции Иван Соломатин.

Источник фото: телеканал «360»

В Ивантеевском дендропарке проживает более 10-ти видов птиц. Помимо воробьев, синиц, снегирей и галок, есть и совсем редкие виды. Именно они прилетают к кормушкам в голодные зимние времена.

Источник фото: телеканал «360»

Орнитологи рассказали посетителям, как правильно кормить птиц, чтобы не навредить их здоровью.

Источник фото: телеканал «360»

«Прежде всего птицам нужно кушать свой естественный корм. Поэтому не угощайте птичек жареными семечками, хлебом. Желательно им давать семена растений, семена подсолнечника не жареные, а также различные виды круп», — сказала заместитель директора ФБУ «Российский центр защиты леса» Мария Игнатова.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию в дендропарке Ивантеевки инициировал знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он оценил творчество детей и рассказал, почему именно в конце осени — начале зимы нужно вывешивать скворечники.

Источник фото: телеканал «360»

«В декабре всегда вешаем скворечники. Много лет я этим занимаюсь. В разных городах — в Твери, Домодедове и в деревнях. Птички любят только дерево. Мы расписали, видите, такой запах. До весны повисит — снег, водичка, ветер — и краска выдохнется», — сказал путешественник Федор Конюхов.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта акция важна и с экологической точки зрения. Потому что это живая защита наших деревьев. Птицы живущие в дендрасаду, без всякой химии защищают от вредителей. Во-вторых, это дети, которые участвуют в этой акции. Они сами расписывали скворечники, они сами их повесят, они пообщаются с путешественником, что очень интересно», — отметил первый заместитель министра имущественных отношений МО Алексей Вьюрков.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках акции «Птичкин дом» школьники Ивантеевки обновили на деревьях дендропарка более 50-ти синичников и скворечников, чтобы помочь зимующим птицам пережить суровое зимнее время, а перелетным — подготовить новые дома.