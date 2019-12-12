Акция «Птичкин дом» вместе с Федором Конюховым: жители Ивантеевки научились делать арт-скворечники
«Это техника „Декупаж“. Взял именно снегирей и колокольчик, потому что сейчас близится Новый год. Ну и чтобы больше новогоднее настроение поднялось», — говорит участник акции Иван Соломатин.
В Ивантеевском дендропарке проживает более 10-ти видов птиц. Помимо воробьев, синиц, снегирей и галок, есть и совсем редкие виды. Именно они прилетают к кормушкам в голодные зимние времена.
Орнитологи рассказали посетителям, как правильно кормить птиц, чтобы не навредить их здоровью.
«Прежде всего птицам нужно кушать свой естественный корм. Поэтому не угощайте птичек жареными семечками, хлебом. Желательно им давать семена растений, семена подсолнечника не жареные, а также различные виды круп», — сказала заместитель директора ФБУ «Российский центр защиты леса» Мария Игнатова.
Акцию в дендропарке Ивантеевки инициировал знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он оценил творчество детей и рассказал, почему именно в конце осени — начале зимы нужно вывешивать скворечники.
«В декабре всегда вешаем скворечники. Много лет я этим занимаюсь. В разных городах — в Твери, Домодедове и в деревнях. Птички любят только дерево. Мы расписали, видите, такой запах. До весны повисит — снег, водичка, ветер — и краска выдохнется», — сказал путешественник Федор Конюхов.
«Эта акция важна и с экологической точки зрения. Потому что это живая защита наших деревьев. Птицы живущие в дендрасаду, без всякой химии защищают от вредителей. Во-вторых, это дети, которые участвуют в этой акции. Они сами расписывали скворечники, они сами их повесят, они пообщаются с путешественником, что очень интересно», — отметил первый заместитель министра имущественных отношений МО Алексей Вьюрков.
В рамках акции «Птичкин дом» школьники Ивантеевки обновили на деревьях дендропарка более 50-ти синичников и скворечников, чтобы помочь зимующим птицам пережить суровое зимнее время, а перелетным — подготовить новые дома.