Подмосковье 07 июля 2023, 14:19 Акция «Проверь здоровье в Подмосковье» пройдет в 21 округе в выходные

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В эти выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 23 парках 21 округа. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Это удобный формат: для того, чтобы проверить здоровье, не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и сдать анализы можно во время прогулки в парке», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление. У них также возьмут общий анализ крови. При необходимости врачи направят пациентов в медучреждение для дальнейшего обследования.

Результаты исследований будут доступны в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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