Подмосковье 04 сентября 2023, 12:39 Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в 11 округах Подмосковья в выходные Пресс-служба Минздрава МО

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С начала лета в Подмосковье действует акция «Проверь здоровье в парке». Так, все желающие могут бесплатно сдать анализы и получить консультацию врача.

В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 11 городских округах: в Долгопрудном, Люберцах, Подольске, Раменском, Электрогорске и других.

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По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, за субботу и воскресенье 270 человек проверили здоровье в подмосковных парках.

Отмечается, что результаты обследования жителям приходят в личный кабинет на портале госуслуг, а при выявлении патологий пациентов направляют на углубленную диагностику в поликлинику.

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