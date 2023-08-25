Подмосковье 25 августа 2023, 14:01 Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 21 округе Подмосковья в выходные Unsplash

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Жители Московской области смогут проверить здоровье в парке в эти выходные. Акция пройдет в 21 округе Подмосковья.

«Акция проводится в регионе с начала лета и за это время свое здоровье проверили уже почти семь человек», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, такой формат очень удобен для работающего населения: в выходные жители могут не только позаботиться о себе и своем здоровье, но и провести время с семьей на свежем воздухе.

Во время осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови и другие анализы. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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