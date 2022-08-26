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    26 августа 2022, 18:39

    Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет на выходных в Подмосковье

    Мария Мурашова

    Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье на свежем воздухе, без предварительной записи или похода в поликлинику. В ближайшие выходные врачи проведут осмотры в парках 25 округов. Это Солнечногорск, Химки, Коломна, Егорьевск и другие.

    Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет на выходных в Подмосковье

    «Мы видим положительный отклик жителей на такой формат. Он очень удобен, так как не требует предварительной записи и похода в поликлинику, а результаты исследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг», — сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

    Акция «Проверь свое здоровье в парке» вновь пройдет на выходных в Подмосковье | Изображение 1

    Врачи проведут желающим антропометрию, измерят давление, сделают ЭКГ и возьмут общий анализ крови. Также в пунктах будет проходить вакцинация от коронавируса. При необходимости пациентов направят на углубленную диспансеризацию.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации стационаров в Подмосковье. Она поможет повысить качество пребывания пациентов в палатах.