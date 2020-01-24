Акция профориентации прошла в Солнечногорске

«Андреевская профориентация» проходит перед Днем студента третий год подряд. В этот раз мастер-классы для ста гостей провели более 10 вузов и колледжей Химок, Зеленограда и Москвы.

Для гостей акции профориентации в Солнечногорске прошел кулинарный мастер-класс. Организаторы «Андреевской профориентации» предоставляют для экспериментов не только напитки, но и свежие фрукты.

Костя Пужаков хочет быть таким крутым, как его кумир — британский барабанщик Кит Мун. Школьник планирует собрать рок-группу. Но для начала надо овладеть ударными. Здесь школьник впервые выбил свой первый ритм.

«Очень интересно, мне очень понравилось. Круто, мои первые ноты. Желаю в дальнейшем продолжить это. Очень сильно понравилось, будем работать, будем стараться», — сказал Константин Пужаков, ученик Андреевской школы.

Гости также попытали удачу в лотерее. Среди школьников разыгрывали призы. Главный — экшн-камера. Счастливый обладатель гаджета рад выигрышу.

«Изначально я хотел быть биологом, но теперь я стану крутым видеоблогером. Надеюсь, у меня будет куча подписчиков. Кстати, можете подписаться на мой аккаунт в „Инстаграме“», — сказал Георгий Гайденко, ученик Андреевской школы.