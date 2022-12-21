Подмосковье 21 декабря 2022, 11:03 Акция «Приходи и обними» прошла в парке культуры и отдыха в Щелкове

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Акция «Приходи и обними» прошла в Щелкове. Сотрудники центра культуры и досуга «Гребнево» провели в городском парке игровую программу. Мероприятия прошли в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

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Чтобы поддержать акцию, организовали конкурс «Обними как можно больше людей» и флешмоб «Дай пять за обнимашки». Посетители парка культуры и отдыха не только узнали, чем полезны объятия, но и смогли сфотографироваться в стилизованных фотозонах.

Дети вместе с волшебными персонажами отвечали на вопросы викторин и участвовали в интерактивах. Сотрудники городского дома культуры «Заречный» вместе с командой клуба «Активное долголетие» провели танцевальную акцию «Нет одиночества». Праздничная программа завершилась выступлением ансамбля русской песни «Распевы».

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